Bayern-Kultstar Thomas Müller: Lautsprecher mit sozialer Ader

„Du schaust so männlich aus und dann plärrst du so laut!“ Aufziehen musste sich der Salzburger Andre Ramalho von Bayern-Star Thomas Müller lassen, nachdem er im ersten Champions-League-Duell vor drei Wochen schreiend zu Boden gegangen war. Es kann schon wehtun, wenn man aus kurzer Distanz den Ball in die Nieren bekommt. Der Brasilianer schrie aber schon besonders laut.

Typisch war Müllers Reaktion. Der 31-Jährige ist einer der letzten Typen im Fußball, einer, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält, sagt, was er sich denkt – ungewöhnlich in einer Zeit, in der sich Fußballer (gebrieft von Sprachtrainern) im Phrasendreschen überbieten.

Müller kann sich seine „große Goschen“ aber auch leisten. Unter den Millionen Bayern-Fans hat er Kultstatus. Er ist jener Spieler, der personifiziert, wofür die Bayern stehen: Ehrgeiz, Siegeswille und der Drang, nie zufrieden zu sein, das alles zeichnet den Offensivspieler aus, der schon 20 Jahre für den deutschen Rekordmeister spielt.