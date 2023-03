Bayern-Startrainer Tuchel: Welcher Ruf den Erfolgscoach verfolgt

Gut möglich, dass man Tuchel auch in Paris eine Träne nachweint. Nie – weder zuvor, noch danach – war PSG so nah dran am Titel der Königsklasse wie 2020, als die Franzosen unter seiner Regie erst im Finale an den Bayern scheiterten. Dass selbst Neymar, einer der eigenwilligsten Stars der Gegenwart, unter Tuchel an sein höchstes Leistungsvermögen herankam, widerspricht dem oft gezeichneten Bild Tuchels als schlechter Menschenführer.