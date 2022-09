Bayern-Chef Kahn am Oktoberfest: "Keiner gönnt uns den Meistertitel"

Auch in Augsburg blieb Mané oft am Gegenspieler hängen. "Selbst Keeper Neuer hatte am Ende mehr gefährliche Abschlüsse als Mané", schrieb der "Kicker" fast süffisant. Der Kritisierte verweigerte sich nicht der Kritik und sagte: "Natürlich kann ich es viel besser. Das weiß ich."