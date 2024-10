Dämpfer für die Bayern, aber auch Leverkusen ärgert sich

Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga einen Dämpfer kassiert. Vier Tage nach der 0:1-Niederlage in der Champions League bei Aston Villa kam der deutsche Rekordmeister bei Eintracht Frankfurt nicht über ein 3:3 (2:2) hinaus.

Durch das zweite Remis im sechsten Spiel bleibt das Team von Trainer Vincent Kompany nur dank der besseren Tordifferenz gegenüber RB Leipzig an der Tabellenspitze. Omar Marmoush (90.+4) entriss den Bayern mit seinem zweiten Treffer den sicher geglaubten Sieg.

Zuvor hatte Michael Olise in der 53. Minute die Münchner mit 3:2 in Front gebracht, nachdem Min-Jae Kim (15.) die 1:0-Führung erzielt und Dayot Upamecano (38.) zum zwischenzeitlichen 2:2 getroffen hatte. Die Tore für Frankfurt in der ersten Halbzeit schossen Marmoush (22.) und Hugo Ekitiké (35.).