Bayern legte Ablösesumme fest: So viel kostet David Alaba

Den Meistertitel, den achten in Folge, haben die Bayern bereits fixiert, der Pokal-Titel könnte nächste Woche folgen. Einen großen Anteil am Erfolg hatte in den letzten Wochen auch David Alaba. Dennoch: Seine Zukunft bei den Münchnern ist dennoch weiterhin ungeklärt. Der Vertrag Alabas läuft noch bis 2021, eine Verlängerung konnte bislang nicht fixiert werden.