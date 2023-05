Bayern im Umbruch: Erst Chaos, dann Feier, jetzt Neustart

Im emotionalsten Meisterglück seit mehr als zwei Jahrzehnten hat der Aufsichtsrat um Uli Hoeneß mit der Entlassung von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein gigantisches Beben beim FC Bayern München ausgelöst. Kahn schlug nach empörten Tweets doch noch versöhnliche Töne an. „Wir werden uns - wenn alles abgekühlt ist - zusammensetzen und in Ruhe über alles sprechen“, sagte der 53-Jährige via „Bild“ in Richtung Vereinsführung.