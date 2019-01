Bayern hat mit Stuttgart kaum Probleme

Bayern München hat mit einem 4:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart am Sonntag seine Pflicht im Titelrennen der deutschen Fußball-Bundesliga erfüllt. Der Rekordmeister liegt nach der 19. Runde weiter sechs Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund zurück. Der BVB hatte am Samstag mit einem 5:1 gegen Hannover vorgelegt.

Die Bayern mühten sich, setzten sich am Ende nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte aber verdient durch. Thiago Alcantara hatte die frühe Führung besorgt (5.), die Stuttgarts Anastasios Donis in der 26. Minute ausglich. Er nützte den großzügigen Raum, der ihm von der Bayern-Hintermannschaft gewährt wurde, und traf mit einem präzisen Schlenzer zum Halbzeitstand (26.).

Alle Hoffnungen auf einen Überraschungspunkt seitens der abstiegsbedrohten Gäste platzten nach dem Seitenwechsel. Stuttgarts Christian Gentner fälschte einen Schuss von Serge Gnabry entscheidend zur erneuten Bayern-Führung ab (55.), danach hatten beide Mannschaften mit einem Stangentreffer Pech. Bayern-Torjäger Robert Lewandowski knallte dabei einen an ihn verursachten Foulelfmeter ans Metall (65.).