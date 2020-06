Bayern gewinnt in Marseille

Von Beginn an machten beide Mannschaften klar, dass Abwarten nicht zur Spieltaktik des Abends gehörte. Zeitgleich mit dem Anpfiff starteten die Bayern den Sturmlauf auf das gegnerische Tor, doch in der 7. Minute wurden auch die Gastgeber zum ersten Mal gefährlich: Nachdem Bayern-Keeper Neuer bereits einen Kopfball von Fanni entschärft hatte, kommt Remy rechts im Fünfmeterraum frei zum Nachschuss, setzt diesen jedoch an die Außenstange.



Unruhig und körperbetont holperte das Spiel weiter: Hier ein abgefälschter Ball, dort ein Pass ins Leere (wie durch Müller im Strafraum in der 14.), da ein rustikales Foul (wie von Kroos gegen Valbuena, 33.).

Erst kurz vor dem Pausenpfiff beendet Mario Gomez das Warten auf ein Tor. Nach einem Steilpass von Robben trifft Bayerns Torjäger Nr. 1 von der Strafraumgrenze zur Führung (44.) und kann sich dabei auch bei Marseilles drittem Torhüter Elinton Andrade bedanken. Dem 32-jährigen Brasilianer, der für den gesperrten National-Keeper Mandanda einsprang, rutschte der Ball durch die Arme.