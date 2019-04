Bayern gegen BVB: "Das ist das geilste Spiel der Saison"

Ein Hit als Vorentscheidung. Der zum Endspiel um die Meisterschaft hochgehypte 100. Schlager zwischen den Bayern und Dortmund heute (18.30) in München sorgt für höchsten Nervenkitzel. Nach sechs Titeln mit erdrückender Dominanz droht dem FC Bayern gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund der K.o. – oder gelingt eine glorreiche Rückkehr an die Tabellenspitze?

Wegweisend ist der Showdown der besten deutschen Mannschaften auch für die Trainer Niko Kovac und Lucien Favre persönlich: Einer wird sich am Saisonende erstmals zum Meistertrainer in Deutschland küren. „Das ist das geilste Spiel der Saison, darauf wartet ganz Deutschland. Wahrscheinlich ganz Europa“, meint Bayerns Leon Goretzka. „Für die Zuschauer ist es sicherlich perfekt, besser kann es nicht laufen“, sagte Kovac, dessen Rekordmeister-Ensemble noch kein großes Spiel in dieser Saison gewonnen hat. Ein Dortmunder Sieg würde den langjährigen Branchenführer Bayern aber auf fünf Punkte distanzieren – das könnte es im Titelrennen gewesen sein. „Wir müssen eine perfekte Leistung liefern, wenn wir gewinnen wollen“, weiß Favre Bescheid.