Für Fußball-Feinspitze: Osterfestspiele in Europas Top-Ligen

Von Patrick Resch Der deutsche Klassiker sorgte in der Vergangenheit immer für Brisanz, ging es doch in diesem Duell meist um Titel. Am Samstag (18.30 Uhr live auf Sky) sieht diese Sache allerdings anders aus, steht der Erhalt der Ehre in diesem Prestigeduell im Vordergrund. Die Bayern haben mit zehn Punkten Rückstand auf Bayer Leverkusen nur mehr geringe Chancen auf den Meistertitel. Die Dortmunder kämpfen gar nur um die Champions League-Qualifikation für nächste Saison. Der BVB darf sich bei nur einem Punkt Vorsprung auf RB Leipzig kaum einen Ausrutscher leisten. BVB-Trainer Edin Terzic muss dabei auf den gesperrten ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer verzichten. Auch die Bayern haben Personalsorgen, so fällt Stammtorhüter Manuel Neuer aufgrund eines Muskelfaserrisses aus.

Trainersuche geht weiter Brisanter als das Duell auf dem Rasen ist die Gerüchteküche abseits des Platzes. Da sich Bayern-Trainer Thomas Tuchel ab Sommer als Cheftrainer zurückziehen wird, läuft die Suche nach einem Nachfolger bei den Münchnern auf Hochtouren. Neben Brighton-Trainer Roberto de Zerbi steht jetzt auch laut dem „Kicker“ ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im Fokus der Bayern. Auch die derzeit vereinslosen Antonio Conte und Zinedine Zidane werden mit den Münchnern in Verbindung gebracht.

Bereits abgesagt für den Cheftrainerposten hat Leverkusen-Trainer Xabi Alonso. Der Spanier, mit Vertrag bis 2026, wird mindestens ein weiteres Jahr in Leverkusen bleiben, wie er am Freitag auf einer Pressekonferenz bekannt gab. Damit muss sich auch der FC Liverpool nach anderen Trainerkandidaten für den im Sommer scheidenden Jürgen Klopp umschauen. Hatten auch die „Reds“ ihren Ex-Spieler als Nachfolger des Deutschen am Zettel. In Klopps Abschiedssaison befindet sich Liverpool gerade mitten im Titel-Dreikampf. Am Sonntag geht es für die Mannschaft von Jürgen Klopp gegen Brighton (17 Uhr live auf Sky). Brisant deshalb, da Roberto de Zerbi nach der Absage von Alonso auch ein Kandidat für die Nachfolge Klopps bei den „Reds“ ist. Zum absoluten Topspiel der Runde kommt es dann Sonntag Abend (17:30 Uhr live auf Sky). Da trifft der Tabellenführer Arsenal auswärts auf den Drittplatzierten Manchester City.

Topspiel auf der Insel Für die Londoner geht es um den ersten Meistertitel seit knapp 20 Jahren. Der letzte Coup gelang ihnen in der Saison 2003/04, in der sie sogar das Kunststück schafften, die Saison ohne eine einzige Niederlage in der Liga abzuschließen. Im Hinspiel im Oktober behielten die Londoner im Duell die Oberhand, gewannen dank eines späten Tores mit 1:0. Die Auswärtsbilanz von Spielen gegen die „Cityzens“ lässt aber nicht viel Hoffnung bei den „Gunners“ aufkeimen. Das Team von Mikel Arteta holte seit über neun Jahren keinen Sieg mehr bei ManCity.

Während Arteta für das Topspiel auf alle Stammspieler zurückgreifen kann, muss City-Trainer Pep Guardiola um seinen Mittelfeld-Star Kevin De Bruyne bangen. Der Belgier laboriert an einer Leistenzerrung, sein Einsatz für das Spitzenspiel ist fraglich.