Bayern-Coach Tuchel: "Wir werden eine Reaktion zeigen"

Die Münchner treten nach der Bundesliga-Pleite im Achtelfinal-Hinspiel in Rom an und sind gegen Lazio der klare Favorit.

Es ist ungemütlich gerade in München – und das hat nichts mit dem Winter zu tun. Nach der deutlichen 0:3-Pleite im Bundesligaspiel gegen Leverkusen kommt für den FC Bayern die Reise ins milde Rom gerade recht. Zudem ist man im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21 Uhr) gegen Lazio in der klaren Favoritenrolle. "Es ist angesagt, Ruhe zu zeigen", mahnte Trainer Thomas Tuchel, der nach seinem Systemwechsel und einer ebenfalls fehlgeschlagenen Personalauswahl in Leverkusen viel Kritik einstecken musste. "Wir werden eine Reaktion zeigen", kündigte der 50-Jährige an.

Erwartet wird, dass Joshua Kimmich nach seiner Schulterverletzung diesmal von Anfang an spielt. Auch Thomas Müller ist ein Kandidat, um das lahme Offensivspiel zu beleben. Topstar Harry Kane etwa kam gegen Leverkusen auf gerade einmal 18 Ballkontakte. Lazio scheint eine machbare Hürde. Die Römer um Kapitän Ciro Immobile sind in dieser Saison in Italien nur mäßig auf Touren gekommen und liegen als Achter derzeit nicht auf einem internationalen Startplatz. Die Italiener bauen vor allem auf ihre Defensivkünste. "Wenn ein Gegner tief verteidigt, gibt es nicht so viele einfache Lösungen, da müssen wir kreativ sein. Es wird wichtig sein, dass unser Energielevel auf dem Maximum ist", erklärte Bayern-Spieler Jamal Musiala.