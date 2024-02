Bayern verlor den deutschen Fußball-Gipfel in Leverkusen klar mit 0:3

Leverkusen, das in dieser Saison unter Erfolgstrainer Xabi Alonso ist nun schon in insgesamt 31 Pflichtspielen in Liga, DFB-Pokal und Europa League noch ungeschlagen. Der deutsche Rekordmeister Bayern München hätte mit einem Sieg die Chance gehabt, nach längerer Zeit wieder auf Rang 1 zu stehen.

Es war das Duell zwischen bester Abwehr (Leverkusen kassierte vor dem Schlager 14 Gegentore) gegen bester Sturm (59 Tore der Bayern) gegen klar an die Defensive. In der Bayern-Defensive fehlte der Österreicher Laimer verletzt. Dafür spielte der Südkoreaner Kim, der erst am Donnerstag aus Katar vom Asien-Cup zurück gekommen war.

Das Spiel begann mit ein bisschen Verspätung, weil auch in Leverkusen die Fans gegen die DFL und deren Investoren-Deal protestierten. Die Ordner mussten diesmal Zuckerl vom Rasen entfernen.