Baumgartlinger: "Wir sind richtig gut aufgestellt"

"Die Leistung in Belfast kann uns zuversichtlich in das Spiel am Mittwoch gehen lassen", so Baumgartlinger, der jedoch vor dem Gegner Rumänien warnt. "Wir wissen um ihre Stärken." Nicht zuletzt, weil man sie in Klagenfurt im September beim 2:3 zu spüren bekommen hat.

"Es zählt wie immer dasselbe. Wir wissen, wie offen unsere Gruppe ist. Hier kann jeder jeden schlagen, wie man auch beim 4:0 von Norwegen über Rumänien gesehen hat", so der Levekusen-Legionär. "Es ist nichts Neues, dass wir in jedem Spiel aufs Neue beweisen müssen, dass wir gewinnen wollen."