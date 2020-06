Basel ging mit 0:5 in Valencia unter

Für Bayern war das „Finale dahoam“ im Sommer 2013 eine Riesenenttäuschung, weil man das Endspiel der Champions League in München verloren hat. Für Juventus Turin ist das „Finale a casa“ am 14. Mai im eigenen Stadion ein großes Ziel. „Die Serie A zählt jetzt nicht“, hatte Juventus-Trainer Antonio Conte vor dem Spiel gesagt. Die italienische Meisterschaft hat seine Mannschaft ja so gut wie in der Tasche. Für die Italiener geht es in der – von vielen Topklubs ungeliebten – Europa League um eine Teilnahme am Finale im Heimstadion. Juventus hatte in Lyon 1:0 gewonnen. Der große alte Andrea Pirlo (er wird 35) brachte die Italiener daheim mit einem Freistoß in Führung (4.). Doch die Franzosen konnten durch Briand (18.) schnell ausgleichen. In Folge war Lyon aggressiver, Juventus wartete ab. Ein abgefälschter Schuss von Marchisio nach einem Konter machte aber alles klar für die Italiener (68.) - 2:1.