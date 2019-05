Barisic startet symbolisch: Aus einem Talent wird ein Profi

Die erste Amtshandlung war die Beförderung eines großen Talents zum Profi – also ganz so, wie es Zoran Barisic gerne hat. „Wir konnten den Vertrag von Leo Greiml bis 2022 verlängern“, verkündete der neue Rapid-Sportchef. Der 17-Jährige steigt in den Profikader auf, beim heutigen Heimspiel gegen Altach (17 Uhr) ist der Innenverteidiger aber (nach einem Ausschluss bei Rapid II) noch gesperrt.

Barisic musste nur noch unterschreiben und bedankte sich ausdrücklich: „Mein Vorgänger Bickel, Nachwuchschef Schuldes, Talentemanager Hofmann und Trainer Kühbauer haben sich sehr dafür eingesetzt.“

Der erste Transfer von Barisic sollte Thorsten Schick werden.