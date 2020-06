Barcelona-Trainer Luis Enrique in der Kritik

Barcelona hätte in der Meisterschaft Boden gut machen können auf Real Madrid. Die Königlichen hatten ein paar Stunden zuvor bei Valencia verloren. Erstmals seit dem 30. April 2011 verloren beide Topklubs am selben Spieltag. Für Real war es die erste Niederlage nach 22 Pflichtspielsiegen in Folge. Es war die erste Niederlage für den Tabellenführer seit dem 1:2 im Derby gegen Atletico am 13. September und das ausgerechnet vor dem anstehenden Duell mit dem Stadtrivalen. Real spielt des Hinspiel im Cup-Achtelfinale am Mittwoch im Stadion von Atletico. Die Aufgabe von Barcelona ist etwas leichter, am Donnerstag kommt Elche.

Da wird Andoni Zubizarreta nicht mehr dabei sein. Die Katalanen gaben am Montag offiziell bekannt, dass man sich nach vier Jahren vom Sportchef getrennt hat. Wenig später trat auch Assistent Carles Puyol zurück. Der Ex-Verteidiger hatte sein Amt erst im Sommer angetreten.