Barcelona: Spekulationen um Trainer Martino

Nach den jüngsten Pleiten des FC Barcelona in der Champions League und der spanischen Meisterschaft ist Trainer Gerardo Martino in die Kritik geraten. Die spanische Presse ging am Montag fast übereinstimmend davon aus, dass der Argentinier zum Saisonende abgelöst werde. " El Tata" muss sich vorhalten lassen, mit dem Meister binnen drei Tagen zwei mögliche Titel praktisch verspielt zu haben.

Martino wird dafür verantwortlich gemacht, dass Lionel Messi und Co. in zwei Spielen in Folge - bei den jüngsten 0:1-Niederlagen bei Atletico Madrid und in Granada - keinen einzigen Treffer erzielt haben. So etwas hatte es bei Barcelona zuletzt vor mehr als fünf Jahren gegeben. Martinos Vertrag läuft bis 2015, kann nach Medieninformationen aber von beiden Seiten mit Saisonende gekündigt werden.