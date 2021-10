Barcelona: Sergi übernimmt interimistisch, dann kommt Xavi

Der FC Barcelona hat Sergi Barjuan als interimistischen Nachfolger für den gefeuerten Ronald Koeman präsentiert. Der Trainer der zweiten Mannschaft wird noch am Donnerstag das erste Training mit den Profis leiten und auch am Samstag in der Liga im Heimspiel gegen Alaves coachen.

Danach soll eine andere Klublegende folgen: Xavi Hernandez, aktuell noch Trainer bei Al-Sadd in Katar, steht ante portas. Gespräche mit dem Klub in der Wüste über die Ablösemodalitäten sind bereits im Gange. Das berichten übereinstimmend alle Transferexperten des Kontinents. Allen voran der Italiener Fabrizio Romano, der sich selten irrt.

Sergi Barjuan, der am Trikot stets nur "Sergi" stehen hatte, spielte selbst von 1993 bis 2002 bei Barcelona und nahm für Spanien auch an den Weltmeisterschaften 1994 und 1998, sowie an den Europameisterschaften 1996 und 2000 teil.