Barcelona schießt Real ab, Alaba sieht Demütigung von der Bank

Der erste Titel des Jahres im spanischen Fußball geht an den FC Barcelona . Die Katalanen feierten am Sonntagabend in Jeddah einen 5:2-Sieg im Supercup-Finale gegen Real Madrid . Bei den Königlichen kam es wie erwartet noch nicht zum Comeback von ÖFB-Star David Alaba . Der Wiener saß in der saudi-arabischen Metropole 90 Minuten lang auf der Bank, ohne aufzuwärmen. Das erste Spiel nach seinem im Dezember 2023 erlittenen Kreuzbandriss ist für nächste Woche geplant.

Dabei hatte für Real alles so gut begonnen im King Abdullah Sports City Stadion von Jeddah vor über 60.000 Fans. Kylian Mbappe nutzte einen Ballverlust der Katalanen, setzte mit seiner Schnelligkeit zum Konter an und vollendete nach einem Sprint über mehr als 50 meter zum 1:0 für die Königlichen (5.). Die frühe Führung war durchaus sinnbildlich für das Geschehen auf dem Rasen in diesem Supercup-Finale. Barcelona wollte den Ball haben und spielte Fußball, Real verlegte sich aufs Kontern. Allerdings: So viele Gegenstöße sollte es nicht mehr geben, weil Barca in Ballbesitz anfing zu zaubern.