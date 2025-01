ÖFB-Star Baumgartner trifft sehenswert, Jürgen Klopp schaut zu

Bereits vor dem Wochenende hatte Leipzig-Trainer Marco Rose angekündigt, dass ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager für die Partie gegen Werder Bremen „mehr als fraglich“ sei. Tatsächlich fehlte der 27-Jährige am Sonntag. Der Mittelfeldmotor, der erst im November sein Comeback nach einem Kreuzbandriss feierte, hat erneut Probleme mit dem Knie. „Xaver hat sich im Testspiel ein bisschen weh getan. Das Knie ist gut, aber Strukturen drumherum sind betroffen“, sagte Rose, ohne näher ins Detail zu gehen.

Somit verpasste der Niederösterreicher vor den Augen von Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp den 4:2-Sieg seines Teams gegen die Bremer, bei dem einige Österreicher in Szene traten. Nicolas Seiwald spielte wie schon in den letzten drei Partien vor Weihnachten als Innenverteidiger. Diesmal als rechter Part in einer Dreierkette. Eine Position, die der zentrale Mittelfeldspieler zumindest im ÖFB-Team bisher noch nie bekleidet hat.

Kein Platz in der offensiven Dreierkette des Leipziger 3-4-3 war zunächst für Christoph Baumgartner, der als Joker erst in die Partie kam (65.), als durch einen Doppelpack von Xavi Simons und ein Traumtor von Benjamin Sesko bereits alles klar war. Bei den Bremern, bei denen Marco Friedl bis zur Pause und zu seiner fünften gelben Karte die Abwehr organisierte, hat sich der Ex-Rapidler Marco Grüll durchgesetzt.