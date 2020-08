Barcelona-Präsident bestätigte Trennung von Trainer Setien

Zuvor hatte der brasilianische Sender Esporte Interativo am Sonntag berichtet, der 33-Jährige habe dem Klub seinen Wunsch nach einem Wechsel mitgeteilt. Dies will der für Barca zuständige Reporter des Senders nach dem krachenden Champions-League-Aus erfahren haben. Ein Vertrauter Messis wurde mit den Worten zitiert, er habe den Argentinier noch nie so entschlossen zu einem Transfer gesehen. Der Topverdiener des finanziell schwer angeschlagenen Klubs hat noch einen Vertrag bis Ende Juni 2021.