Barcelona nach 2:3 im Clasico: "Es ist eine Schande für den Fußball"

Aufregung nach Reals knappem Sieg im Clasico : Das entscheidende Tor für die Madrilenen zum 3:2 fiel in der 91. Minute , im Fokus stand trotzdem eine Szene in Minute 28 : Für den FC Barcelona wurde ein vermeintlicher Treffer von Jungstar Lamine Yamal zum 2:1 nicht gegeben.

Auch nach vielen TV-Wiederholungen war nicht zu erkennen, ob der Ball mit vollem Umfang hinter der Linie war oder nicht, eine Torlinientechnologie gibt es in LaLiga nicht. „Es ist eine Schande für den Fußball“, sagte Barca-Goalie Marc-Andre ter Stegen.

Es werde in dieser Welt so viel Geld bewegt. „Und es gibt kein Geld für das, was wichtig ist“, ärgerte sich der deutsche Teamtormann nach dem knapp verlorenen „Clasico“ im ausverkauften Estadio Santiago Bernabeu. Die spanische ist die einzige der europäischen Top-5-Ligen, in dem dieses technische Hilfsmittel nicht zum Einsatz kommt.