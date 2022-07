Barca holt Leeds-Star Raphinha: Ausstiegsklausel von einer Milliarde

Finales Lewandowski-Angebot

Außerdem arbeitet der finanziell angeschlagene FC Barcelona weiter an einer Verpflichtung von Weltfußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern. Medienberichten zufolge soll Lewandowskis Wunsch-Klub am Freitag ein finales, viertes Angebot eingereicht haben, das den Bayern-Bossen akzeptabel erscheine. Zuletzt hieß es, dass die Münchner Vereinsführung ab einem Angebot von 50 Millionen Euro plus Boni zum Umdenken bereit sei.

Laut spanischen Medien sind die Katalanen zuversichtlich, den Transfer noch in dieser Woche abzuschließen. Zuvor hatte Lewandowski am Freitagvormittag auch den dritten Tag in Folge nach seinem Sommerurlaub am Teamtraining der Bayern teilgenommen.