Barcelona dreht 0:2 gegen Celta in zehn Minuten zu einem 3:2

Der FC Barcelona hat dank eines starken Finishs den fünften Sieg im sechsten Saisonspiel von La Liga eingefahren. Bis zur 81. Minute lagen die Katalanen am Samstagabend im Heimspiel gegen Celta Vigo mit 0:2 in Rückstand, ehe Robert Lewandowski per Doppelschlag (81., 85.) und João Cancelo (89.) noch für eine Wende sorgten. Barcelona setzte sich damit vorerst wieder an die Tabellenspitze. Real könnte diese am Sonntag im Madrid-Derby gegen Atletico zurückerobern.

Zweiter ist überraschend Girona, der Club aus Katalonien hält nach einem 5:3 gegen Mallorca wie Barcelona bei 16 Punkten aus sechs Spielen.