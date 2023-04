Barca-Boss sieht Korruptions-Vorwürfe als "inszenierte Kampagne"

Im Korruptionsfall rund um den spanischen Großklub FC Barcelona hat sich Vereinspräsident Joan Laporta am Montag zu Wort gemeldet. Eine interne Untersuchung habe kein Fehlverhalten ergeben und der Fall sei eine inszenierte Kampagne, um Barcelona zu diskreditieren, behauptete Laporta. In der Causa geht es um Millionenzahlungen von Barca an einen Schiedsrichterfunktionär. Die Staatsanwaltschaft hat in dem Fall Anklage erhoben, zudem ermittelt die UEFA.