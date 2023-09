Ballon d'Or: Superstar Ronaldo ist erstmals seit 20 Jahren nicht dabei

Erstmals seit 20 Jahren nicht mehr in der Auswahl befindet sich der nach Saudi Arabien gewechselte Cristiano Ronaldo. Die Verleihung findet am 30. Oktober in Paris statt. Wie schon im vergangenen Jahr wird nicht die Leistung eines Kalenderjahres bedacht, sondern die Auftritte in der abgelaufenen Spielzeit 2022/23 sind entscheidend. Titelverteidiger ist der mittlerweile ebenfalls in Saudi Arabien spielende Karim Benzema, der auch diesmal nominiert ist. Der "Ballon d'Or" ist kein Ersatz für die Weltfußballer-Wahl. Diese Wahl wird weiterhin vom Weltverband (FIFA) veranstaltet.