Azur-blaues Wunder der positiven Art

Es hatte lange gedauert, bis die italienischen Tifosi sich in der Danziger EM-Arena erstmals zu Wort meldeten. In ihrem Sektor waren im Schlagermatch gegen Spanien auffällig viele Plätze leer geblieben. Die aktuellen Wettskandale und Spielmanipulationen haben nicht nur den Glauben an die Squadra Azzurra schwinden lassen, die Krise des italienischen Fußballs hat offenbar auch der Begeisterungsfähigkeit der Tifosi schwer zugesetzt.

Die allgemeine italienische Skepsis hatte ja durchaus ihre Berechtigung. Wenn während der Vorbereitung ein Teamspieler ( Domenico Criscito) aussortiert werden muss und dann auch noch publik wird, dass der Kapitän ( Gianluigi Buffon) schon einmal siebenstellige Euro-Beträge ins Wettbüro trägt, dann darf’s nicht weiter verwundern, dass die Stimmung im Keller ist.