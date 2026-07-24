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Fußball

Schlag gegen Dani Olmo: Argentinien-Trainer spricht von „Schubser“

Nach der 0:1-Niederlage im WM-Finale schlug Argentiniens Co-Trainer Roberto Ayala Spaniens Dani Olmo ins Gesicht. Jetzt spricht der Hitzkopf erstmals über seinen Ausraster. Die FIFA ermittelt bereits.
24.07.2026, 11:00

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FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina

Nicht nur Spieler wie Leandro Paredes und Nahuel Molina sorgten nach dem WM-Finale für Kopfschütteln. Auch Argentiniens Co-Trainer Roberto Ayala verlor nach der 0:1-Niederlage gegen Spanien die Fassung. Der 51-Jährige schlug Dani Olmo mit der Hand ins Gesicht. Nun hat er sich erstmals zu seinem Ausraster geäußert.

Hässliche Szenen nach Abpfiff: Paredes rastet komplett aus

„Es war eher ein Schubser, kein Faustschlag, wie man behauptet“, sagte Ayala in der Sendung Esports Migdia des Radiosenders Valencia Capital Radio

Wenig später relativierte er allerdings: „Natürlich bereue ich es. In meiner Position kann ich es mir nicht leisten, dass Emotionen meine Stimmung und mein Handeln beeinflussen.“ Eine persönliche Entschuldigung bei Olmo kündigte er an.

Nach Paredes-Ausraster im WM-Finale: „Das ist alles Fußball“

Ayala war nach dem Schlusspfiff nicht der Einzige, der die Kontrolle verlor. Leandro Paredes griff bei Rangeleien Spaniens Gavi am Leibchen, traf ihn mit der Hand im Gesicht und schubste ihn zu Boden, zuvor hatte er bereits gegen Eric Garcia gerempelt. Nahuel Molina attackierte den vorbeilaufenden spanischen Kapitän Rodri. Bereits in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit hatte Enzo Fernandez wegen eines Foulspiels Gelb-Rot gesehen.

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FIFA ermittelt

Der Fußball-Weltverband hat wegen der Vorfälle nach Spielende eine Untersuchung eingeleitet. Namentlich wurde in der FIFA-Mitteilung niemand genannt, Medienberichten zufolge könnten sich die Ermittlungen aber gegen Paredes, Molina und Ayala richten. Auch das Verhalten der Argentinier bei der Siegerehrung soll Teil der Untersuchung sein. Berichtet wird, dass sich mehrere Spieler demonstrativ mit dem Rücken zur Zeremonie aufgestellt hätten.

kurier.at, mafa  | 

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