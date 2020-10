Ausweis, bitte! Gladbach-Spieler sucht sich selbst auf Google

Strenge Kontrollen gehören in Zeiten der Corona-Pandemie für Fußballer dazu, wenn sie weiterhin ihren Job ausüben möchten. Zum Präventionskonzept der UEFA in der Champions- und Europa-League gehört es auch, dass sich die Spieler ausweisen müssen, wenn sie rund eineinhalb Stunden vor dem Spiel das Stadion betreten.

Dazu sollten die Spieler auch ihren negativen Test-Befund bei sich tragen. Nach diesem befragt wurde am Mittwochabend auch Marcus Thuram, Spieler von Borussia Mönchengladbach vor dem 2:2-Remis bei Inter Mailand.

Der französische Stürmer hatte aber offenbar keinen Ausweis dabei. Auf Nachfrage des Ordners gab der Spieler seinen eigenen Namen auf Google ein und zeigte so seine Identität. Offenbar mit Erfolg. Thuram durfte von Beginn an spielen, er wurde in Minute 95 für den Österreicher Hannes Wolf ausgetauscht.