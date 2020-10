Lainer, Wolf, Rose: Ex-Salzburger stolz nach Punkt bei Inter

Kurz nach Mitternacht verließen die Spieler von Borussia Mönchengladbach, darunter auch der rechte Verteidiger Stefan Lainer sowie Hannes Wolf, der in der Schlussphase als Joker gekommen war, das legendäre Giuseppe-Meazza-Stadion mit einem guten Gefühl.

Zwar war sogar ein Sieg zum Auftakt der Champions-League-Saison bei Inter Mailand zum Greifen nahe, doch am Ende konnte der deutsche Bundesligist durchaus stolz auf das 2:2 (0:0) in der vor allem in der Schlussphase turbulenten Auftaktpartie der Gruppe B sein.