Austrias wachsende Ansprüche

Vergangenen Montag hatte Austria-Trainer Peter Stöger noch dem Fest der Pferde die Ehre gegeben, Samstag nahm seine Mannschaft ohne größere Mühe die Hürde Wr. Neustadt. Die Veilchen galoppierten über die Niederösterreicher hinweg und feierten den dritten Sieg im dritten November-Spiel.



Und das begann mit einer Trauerminute für den verstorbenen Branko Elsner, der einst in den 1980er-Jahren als violetter Jugendleiter mit seiner Fachkenntnis und seiner menschlichen Art viele Talente bei der Austria geformt hatte.



Die Darbietung der Austria war in Folge alles andere denn ein Trauerspiel, sondern eine klare Angelegenheit. Von Beginn an bestimmte der Tabellenführer Tempo wie Geschehen, wenngleich man in einigen Situationen nicht schnell genug nach vorne spielte und auch nicht mit der Selbstverständlichkeit der letzten Wochen kombinierte. "Die Latte haben wir uns selbst so hoch gelegt. Jede Partie ist aber harte Arbeit", bilanzierte Kapitän Ortlechner.

Verdiente Führung

Gewohnte Präzision bewiesen die Wiener in der 22. Minute, als eben jener Ortlechner einen Schuss von Hosiner zum verdienten 1:0 ins Gäste-Tor abfälschte. Es war die logische Folge einer latenten Überlegenheit.



Austria-Torhüter Heinz Lindner, der im Länderspiel gegen die Elfenbeinküste bei einem Gegentor daneben gegriffen hatte, kam nicht einmal in die Verlegenheit eines Patzers. Erst in der 48. Minute musste er sich erstmals richtig strecken, als er einen schönen Schuss von Piermayr über das Tor lenkte. Die erste gute Chance der Gäste änderte jedoch nichts am Bild des Spiels. Vor allem, weil Rakowitz nach zwei Fouls und zwei gelben Karten vorzeitig die Dusche aufdrehen durfte.



In numerischer Unterlegenheit war Wr. Neustadt der Austria noch unterlegener. Für zwei Highlights sorgten zwei Joker. Zuerst vollendete Kienast eine Flanke von Grünwald mit einem sehenswerten Volleyschuss zum 2:0. Der Rest wurde zu einem Schaulaufen in Violett. Auch Grünwald versuchte sich im Volleyschießen und traf nach Simkovic-Ecke zum 3:0. Zwei Traumtore in drei Minuten entschädigten für so manchen Leerlauf davor. Mit einem Heimsieg am kommenden Samstag gegen Mattersburg könnte es ein perfekter violetter November werden.



Trainer Peter Stöger: "Wir haben gewusst, dass es ein schweres Spiel wird. Daher bin ich zufrieden. Wir sind nicht so abgehoben zu glauben, dass wir jede Woche sechs Tore schießen."