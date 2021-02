Austrias Schösswendter: "Das ist Bundesliga, kein Kinderfußball"

Dominik Fitz wunderte sich selbst, dass der Ausgleich galt: "Ich habe mich extrem gewundert, dass der Schiedsrichter weiterspielen lässt. Das 1:1 war ganz wichtig, das war der Knackpunkt. Danach haben wir nachgelegt und gut fertig gespielt."

Routinier Christoph Schösswendter sprach von zwei völlig unterschiedlichen Hälften. "In der ersten hatten wir einen erschreckend schwachen Auftritt, da können wir uns bei Patrick Pentz bedanken, dass wir noch im Spiel waren."

Was man in der Pause so in der Kabine angesprochen hätte? "Dass wir Bundesliga spielen und nicht Kinderfußball." Nach der Pause hätte man dann endlich ein anderes Gesicht gezeigt. "Wir haben das Glück erzwungen bei ein paar Toren. Der Sieg war verdient, vielleicht zu hoch."