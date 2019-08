Austrias Personalsorgen: Ilzer muss fürs Derby improvisieren

Am Tag nach dem turbulenten 2:2 von Hartberg kehrte Ruhe ein bei der Austria. Es gilt Kräfte zu sammeln in dieser Woche für das Heimderby am Sonntag gegen Rapid. Trainer Christian Ilzer bleibt vor seiner Wiener Derby-Premiere gelassen. „Ich habe schon viele andere Derbys gespielt. Außerdem knistert es bei mir vor jedem Spiel.“

Es knistert bei der Austria vor dem Prestigeduell auch in der Innenverteidigung. Nach dem Ausschluss von Palmer-Brown muss Ilzer einen neuen Partner für Jarjue suchen. „Wir werden uns schon was einfallen lassen“, will er sich nicht zu sehr in die Karten blicken lassen. Die drei Liga-Spiele ohne Niederlage wertet er als leichten Trend bergauf. „Ich sehe schon etwas am Ende des Tunnels.“

Ebenso ergeht es Routinier Florian Klein, der Pechvogel von Hartberg mit seinem Eigentor zum 2:2. „Natürlich ist es bitter, weil die drei Punkte zum Greifen nahe waren. Aber wir agieren als Team schon kompakter als zuletzt.“ Nur die Personalsorgen bereiten auch ihm Kopfzerbrechen. „Wir haben bisher nie mit derselben Startelf spielen können.“ Auch gegen Rapid wird es Änderungen geben müssen.