Austrias Kraftakt vor der Herkules-Aufgabe Salzburg

„Die größte Schwierigkeit war, Personal für den Gastrobereich in so kurzer Zeit zu bekommen“, erzählt der violette AG-Vorstand. Kraetschmer kontaktierte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer, um sicherzugehen, dass die Nachricht nicht nur in den Bereich eines Gerüchts einzuordnen war.

„Das Handy war gegen 22 Uhr kurz vor der Explosion“, berichtete darüber hinaus Cheftrainer Peter Stöger, dass auch er keinen geruhsamen Fernsehabend mehr hatte.

Sportlich will die Austria dem Favoriten aus Salzburg ein Bein stellen. Dafür, so Stöger, müsse bei den Violetten alles passen. Phasen, in denen sich sein Team bisher nicht stabil präsentierte, müssten vermieden werden. „Wir müssen über 90 Minuten jeder einzelne ans Limit kommen“, meinte der Austria-Coach.