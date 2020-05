Austrias Kampf gegen die Heimschwäche

Am Sonntag empfängt die Austria Ried. Vor genau einem Jahr entnervten die Innviertler mit ihrem flexiblen System die Austrianer und gewannen völlig verdient 1:0.



Nach der Auftaktniederlage in Salzburg stehen die Wiener schon in der zweiten Runde unter Druck, wie auch Daxbacher zugibt: "Wir dürfen den Anschluss an die Spitze nicht verpassen. Und dafür brauchen wir dringend drei Punkte. Aber ich glaube, dass sich Initiative auf Dauer bezahlt macht."



Torjäger Roland Linz, im Europacup geschont, kommt wieder in die Mannschaft, Fabian Koch hat sich gegen Rudar für weitere Einsätze auf der rechten Seite empfohlen.



Ried ist derweilen am Spielersektor tätig geworden und hat Tormann Wolfgang Schober, zuletzt bei Salzburg unter Vertrag, für eine Saison verpflichtet. Für den 22-jährigen, sechsfachen ÖFB-Unter-21-Torhüter besteht auch eine Option für ein weiteres Jahr.