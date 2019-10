Austrias Ilzer: "Uns geht es allen dreckig"

Mit einem Auge schielt die violette Gemeinde noch auf den Tabellenstrich, der die Meistergruppe von der Qualifikationsgruppe trennt, und der hinter dem sechsten Rang gezogen wird. Da der Fußball sich an Ergebnissen orientiert und Woche für Woche einer neuerlichen Beurteilung unterzogen wird, stehen neben der generellen Verbesserung der Gesamtsituation auch Punkte im Fokus. „Wir haben jetzt Spiele vor uns, in denen wir auch anständig punkten wollen. Ich wünsche es mir für den ganzen Klub, für unsere Fans und speziell auch für meine Spieler, dass wir in eine erfolgreiche Austria-Zukunft gehen“, so Ilzer.

Zuletzt gab es heftige Kritik der Fans, zunächst wurden sie nach dem Cup-Aus in Wattens ausfällig und aufflällig. Routinier Florian Klein stellte sich den Erzürnten und wagte zu widersprechen, worauf er beim Spiel in Salzburg von Austria-Anhänger via Transparent beleidgt wurde. Von heute auf morgen wird sich das gesicht der Austria nicht ändern. Wer keine Geduld aufbringen kann, wird entweder leiden oder muss gehen.