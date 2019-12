Austrias Ilzer: "Ich will da eine hungrige Truppe aufbauen"

Ähnliches möchte er nun bei der Austria bewirken, auch wenn Geduld eine dominierende Tugend sein wird. „Ich will eine hungrige, bissige Truppe aufbauen. Der Weg stimmt.“ Das oberste Ziel wird auch intern seit Wochen und Monaten so kommuniziert, wenngleich sich Fans und Medien immer wieder in Rechenaufgaben ergehen, ob die Austria noch die Meistergruppe erreicht oder nicht. Dabei ist dieses Ziel sekundär. Ilzer meint dazu: „Sieben Punkte Rückstand bei fünf ausstehenden Runden sind richtig viel, aber ich sehe uns nicht chancenlos.“ Daher weint er auch nicht den zwei Punkten im Derby nach, sondern betrachtet die Schlussrechnung aus einem positiven Blickwinkel. „Vielleicht ist das genau der Punkt, warum wir am Ende doch den Sprung in die Top 6 schaffen.“

Die zahlreichen Rückschläge der jüngsten Vergangenheit haben dem Steirer auch klare Erkenntnisse gebracht. „Das heißt nicht, dass es künftig keine Rückschläge geben wird. Aber sie sollten geringer werden.“ Ob die Formation mit den Eigenbauspielern Sarkaria und Fitz sowie dem jungen Pichler auch dauerhaft eine schlagkräftige Variante sein wird, bleibt noch abzuwarten. Es wäre auch zu früh, nach zwei gelungenen Spielen ein definitives Urteil abzugeben. Immerhin haben die Spieler bewiesen, wozu sie generell imstande sind.