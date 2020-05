Austrias hartes Brot nach dem Festmahl

Weil Spieler wie Klein, Mader und Junuzovic zuletzt über Wehwehchen klagten, überlegt Daxbacher die eine oder andere personelle Veränderung. Vor allem Michael Liendl hat sich mit seinem Teilzeit-Auftritt gegen Alkmaar für einen Fulltimejob empfohlen. Er wird am Sonntag wohl neben Mader im zentralen Mittelfeld agieren.



Torjäger Roland Linz sei laut Daxbacher immer eine Überlegung wert, "weil ihm seine Tor-Statistik niemand wegnehmen kann". Zuletzt traf der 30-Jährige gegen Kapfenberg, gegen Alkmaar vergab er vor dem 1:2 eine Möglichkeit. Spielt Linz allerdings doch wieder nicht, dann trägt einmal mehr Verteidiger Manuel Ortlechner die Schleife des Kapitäns am Oberarm - bei seiner 300. Partie in der obersten Spielklasse. Seine Profikarriere führte Ortlechner von Ried über Pasching und Kärnten zur Austria, wo er seit dem Karriereende von Jacek Bak und dem Abgang von Aleksandar Dragovic nach Basel in die Rolle des Abwehrchefs geschlüpft und ein Dauergast im Nationalteamkader geworden ist.



Für den Jubilar könnte es ein arbeitsreicher Sonntagabend werden, denn die Innsbrucker haben in der laufenden Saison vor allem in der Fremde stets gute Figur gemacht und nur eine Niederlage hinnehmen müssen - beim 2:3 gegen Tabellenführer Admira.