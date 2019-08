Austrias Grünwald: "Schiri-Trio hatte Schülerliga-Niveau"

Turbulenzen

So ging Hartberg in einem turbulenten Spiel durch Rep kurz vor der Pause in Führung, sein Schuss aus 25 Meter war für Austria-Torhüter Lucic allerdings zu halten. Die Austria erhielt dann Schützenhilfe, knapp nach dem Wechsel lenkte Hartbergs Klem den Ball ins eigene Tor zum 1:1. Die Wiener bogen gar durch den agilen Monschein per Kopf in die Siegerstraße ein, trafen durch Grünwald noch einmal ins Tor. Doch der Treffer wurde nicht gegeben, Monschein soll vor Goalie Swette im Abseits gestanden sein. Austria-Trainer Christian Ilzer: „Das war ein reguläres Tor.“

Auf der anderen Seite verpatzte Palmer-Brown sein Austria-Debüt. Der Innenverteidiger hielt den durchbrechenden Rep fest, sah Rot. Lucic hielt den Elfmeter von Tadic und wurde doch noch zum Helden in Violett. In Unterzahl versuchte die Austria die knappe Führung zu verteidigen, vergeblich. Denn Verteidiger Klein rutschte in einen Stanglpass und glich mit einem Eigentor für Hartberg zum 2:2 aus.