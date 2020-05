Austrias großer Schritt nach Europa

Somit bestimmte die Austria das Geschehen, war aber weiter auf der Suche nach geeigneten Mitteln auf dem Weg zum Erfolg. Barazite fand eines, als er in Ermangelung an Anspielstationen zu einem Solo ansetzte, zwei Gegenspieler abschüttelte und zum 3:1 abschloss (61.). Mit insgesamt acht Toren ist Barazite der beste Torschütze im laufenden Europacup-Bewerb.



"Die Tore sind toll für mich, weil es wichtige Treffer waren. Unser Ziel ist die Gruppenphase. Und da sieht es für uns jetzt gut aus." Der Sieg der Violetten war ungefährdet, weil der Gegner in der zweiten Hälfte das Austria-Tor überhaupt nicht mehr belästigte.



Markus Suttner ist nun optimistisch: "Wir haben gesehen, dass die Rumänen nicht überragend sind. Wenn wir nächste Woche auch so spielen, dann sollte uns nichts mehr passieren."