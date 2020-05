Austrias Déjà-vu in der Europa League

Wie sich die Situationen doch gleichen: letztes Jahr Bosnien-Herzegowina, heuer Montenegro. Die Austria hat in der Qualifikation zur Europa League ein Déjà-vu. Die Reisedestination im Juli scheint für die Wiener stets ein Land aus dem ehemaligen Jugoslawien zu sein.



Im Vorjahr stieg man in Brijeg gegen Siroki in einer wahren Hitzeschlacht durch einen späten Treffer von Junuzovic auf. Heuer (Donnerstag, 18 Uhr/live ORFeins) wird es in Niksic gegen Rudar um kein Grad kühler sein.



Im Vorjahr wohnte die Austria in Mostar und musste rund 45 Minuten nach Brijeg anreisen. Dieses Mal residiert die Mannschaft in Podgorica und nahm schon am Mittwoch die fast einstündige Anreise zum Abschlusstraining in Niksic auf sich, zumal ein Training am Spielort von der UEFA vorgeschrieben ist.