Austrias Dauerrenner

36 Spiele - eine gesamte Bundesligasaison - werden die beiden Austrianer heute nach der Partie gegen Salzburg in den Beinen haben. Eine Zahl, die sich folgendermaßen zusammensetzt: In der Bundesliga absolviert Barazite heute das 18. von 19 Spielen, Junuzovic verpasste kein einziges; in der Qualifikation und der Gruppenphase der Europa League spielten beide in allen 12 Spielen der Austria; dazu kommen drei ( Barazite) bzw. zwei ( Junuzovic) Spiele im ÖFB-Cup und jeweils drei internationale Einsätze. Junuzovic spielte zwei Mal in der EM-Qualifikation und im Freundschaftsspiel gegen die Slowakei, Barazite kann zwei Einsätze in der EM-Qualifikation und ein Freundschaftsspiel für die U 21 der Niederlande vorweisen.



"Ich dachte nicht, dass es so viele Spiele sind. Natürlich bin ich schon müde.Seit meiner Zeit bei Derby County habe ich noch nie so viele Spiele absolviert", sagt Barazite.



Die gegnerischen Verteidiger haben sich auf den Stürmer eingestellt. "Sie attackieren mich härter, nach jedem Spiel habe ich Schmerzen. Heute müssen wir uns noch ein Mal überwinden, dann freue ich mich auf die Feiertage."