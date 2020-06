Woche der Wahrheit in Favoriten

Mit der Trainerentscheidung hängt naturgemäß auch die Kaderplanung zusammen. Sportvorstand Thomas Parits, dessen Verbleib ebenfalls noch nicht fixiert ist, hat alle Hände voll zu tun.

Offiziell sind bis jetzt die Abgänge von Marko Stankovic, Tomas Jun und Pascal Grünwald. Fix, aber noch nicht bestätigt ist auch jener von Emir Dilaver. Neu kommen werden Marco Meilinger ( Salzburg) und Martin Harrer. Letzterer ist in dieser Saison noch an Altach verliehen und hat dort mit bisher neun Toren und 13 Assists maßgeblichen Anteil am Aufstieg. Der Stürmer war zuvor in der Akademie und bei den Amateuren unter Herbert Gager stets gesetzt. Eine Rückkehr soll auch für Szabolcs Safar als Tormanntrainer in der Akademie bevorstehen.

Viel Bewegung könnte es auf der Innenverteidiger-Position geben. Der Vertrag von Kaja Rogulj läuft aus, eine Verlängerung ist nicht in Sicht. Auch Manuel Ortlechner könnte den Verein verlassen, obwohl sich der Vertrag des Kapitäns erst kürzlich automatisch bis 2015 verlängerte. Der 34-Jährige sucht im Herbst seiner Karriere das Abenteuer und spekuliert mit einem exotischen Auslands-Transfer. Sollte es damit nichts werden, gäbe es auch das Interesse des LASK. Der Oberösterreicher soll als Führungsfigur für die Rückkehr in die Bundesliga engagiert werden. Beim neu organisierten Linzer Traditionsklub ist nicht nur Ex-Austria-Trainer Karl Daxbacher am Ruder, sondern auch noch Ortlechner-Berater Jürgen Werner so etwas wie der heimliche Sportdirektor.

Bleiben noch Christian Ramsebner (Vertrag bis 2015) und der unter Gager gesetzte Lukas Rotpuller, über dessen Vertragsverlängerung verhandelt wird. Gespräche gibt es mit einem alten Bekannten: Michael Madl, dessen Kontrakt bei Sturm endet, könnte Rogulj bzw. Ortlechner ersetzen.

Noch offen ist der Verbleib von Talent Sascha Horvath trotz vereinsseitiger Option bis 2015.

