Bundesliga-Schauplätze: Was die Austria und Sturm erwartet

Wenn Sie am Samstag ein Bundesligaspiel besuchen wollen, dann ab auf die Südautobahn. Drei Ausfahrten stehen zur Wahl. Was in Hartberg, Graz und Wolfsberg zu erwarten ist.

Schauplatz Hartberg

Meister Sturm kommt zu einem steirischen Duell, das ging zuletzt oft gut aus für die Grazer. In den jüngsten acht Duellen mit den Oststeirern hat Sturm nicht verloren (fünf Siege). Jedoch: Beim Gegner hat Manfred Schmid seine ersten drei Heimspiele gewonnen. Das ist zuvor noch nie einem Hartberg-Trainer gelungen. Sturm jedenfalls kommt nach dem 0:1 in Dortmund etwas müde daher. Trainer Christian Ilzer sagt: „Man muss festhalten, dass diese extrem intensiven Wochen – mit zuletzt sieben Spielen in 21 Tagen – ihre Spuren hinterlassen haben.“

Einige Spieler haben Blessuren, erst am Spieltag wird entschieden, wer in Hartberg zum Kader gehört. Trotzdem macht die gute Leistung in Dortmund Mut. Ilzer: „Die Frustbewältigung war dieses Mal nicht so schwierig, weil wir leistungstechnisch schon nahe ans Optimum gekommen sind.“ Gegner Hartberg sei eines der spielstärksten Teams der Liga und habe sich verdient wieder in die Top-6 gearbeitet, so der Sturm-Coach.