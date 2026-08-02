Bundesliga live: So steht's bei WAC vs. Austria

Die Wolfsberger sind in der Liga zu Hause seit acht Spielen ungeschlagen, in den jüngsten vier Auftritten vor eigenem Publikum gab es keinen Gegentreffer. Zu verdanken haben sie diese Entwicklung auch Trainer Thomas Silberberger, der den Karren bei den Kärntnern im Saisonfinish aus dem Dreck gezogen hat. „Wir wollen natürlich unsere vorhandene Aufbruchstimmung noch maximieren“, betonte der Tiroler. Die Vorbereitung sei „sehr gut“ gewesen. Auch deshalb hoffe man, die Austria schlagen zu können.

Eine leichte Aufgabe dürfe man im zweiten Pflichtspiel nach dem 5:1 im ÖFB-Cup bei Lauterach keinesfalls erwarten. „Uns erwartet ein attraktiver Gegner, der zwei Pflichtspiele mehr in den Beinen hat und schon tolle Leistungen gezeigt hat. Ich glaube, es wird ein richtig cooles Match“, sagte der 53-Jährige. Die beiden Europacup-Spiele der Wiener gegen Liepaja wurden genau unter die Lupe genommen. Personell werden sich die Favoritner allerdings anders präsentieren als beim 3:1-Sieg am Donnerstag im Rückspiel gegen die Letten in der Generali Arena.