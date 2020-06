Violett ist die neue Farbe der Hoffnung

Ob der andere Neuzugang Raphael Holzhauser im zentralen Mittelfeld sein Austria-Debüt in einem Pflichtspiel geben wird, hängt noch von der taktischen Ausrichtung ab. Holzhauser ist der Kandidat für die offensive Variante, Mario Leitgeb käme neben James Holland zum Einsatz, wenn Baumgartner die Defensive vorzieht.

Die ersten Spiele werden für die Veilchen die Richtung weisen, ob das Frühjahr eine Blütezeit wird oder nicht. In den ersten neun Spielen tritt man nicht weniger als sechs Mal in der Ferne an. Der angestrebte zweite Platz, derzeit vom WAC besetzt, ist in Reichweite, weil nur vier Punkte entfernt. Ein guter Start würde alles erleichtern.