Ex-Austria-Stürmer Linz: „Eine Mannschaft wird mir leidtun“

Wenn die Austria am Donnerstag im Play-off-Hinspiel der Conference League in Braga antritt (21 Uhr), dann wird einer ganz genau hinschauen. Roland Linz hat für beide gespielt. Für die Austria hat der heute 45-Jährige in 205 Spielen 83 Tore geschossen. Für Braga waren es 2007 bis 2009 20 Treffer in 51 Partien.

Zur gleichen Zeit, als Linz in Braga war, kickte Thomas Prager in Linz beim LASK. Während der 14-fache ÖFB-Teamspieler Prager noch immer seine Schuhe schnürt (für Purkersdorf in der Gebietsliga), hat Linz seine Karriere längst beendet. Aktuell lässt er sich in Kroatien die Sonne auf den Bauch scheinen. Sofern das der Nachwuchs zulässt. Linz genießt das Leben als Jungpapa. „Es war eine Umstellung, aber es ist wunderschön.“ Roland Linz über ... ... das Duell seiner beiden Ex-Klubs Ich hab schon lachen müssen, als ich die Auslosung gelesen hab. Ich hab mich bei beiden Vereinen sehr wohl gefühlt. Deshalb wird mir eine Mannschaft leidtun – nämlich die, die ausscheidet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © fremd/Stefan Sigwarth Roland Linz im Austria-Dress

... die Chancen der Austria Über die Rollenverteilung brauchen wir nicht zu sprechen. Braga ist der klare Favorit, das wird ganz schwierig für die Austria. Die Probleme der Portugiesen mit dem Magen-Darm-Virus im Vorfeld könnten der Austria aber in die Karten spielen. ... die Stadt Braga Eine supernette Stadt. Braga liegt nur 50 Kilometer von Porto entfernt, ist nicht weit weg von der spanischen Grenze. Es ist eine fußballverrückte Stadt. Als Kicker hast du dort ein schönes Leben.

... seine Zeit in Braga Ich hatte dort eine wirklich starke Saison, da sind wir auch im UEFA-Cup sehr weit gekommen und erst gegen Bremen ausgeschieden. Ich hab allein im UEFA-Cup fünf Tore geschossen. Eines beim 1:1 gegen die Bayern mit Oliver Kahn im Tor. ... die Rangelei mit Oliver Kahn, nach der beide Gelb sahen Das war ja nix.

... den Verein SC Braga Der Verein hat sich super entwickelt. Mit Antonio Salvador ist noch immer der gleiche Präsident im Amt wie zu meiner Zeit. Er hat es geschafft, Braga als Nummer vier zu etablieren. Ich bin leider ein Jahr zu früh gegangen. Sie waren kurz nachdem ich weg bin im Europa-League-Finale, haben dort gegen Porto verloren. Das Stadion ist natürlich etwas ganz Besonderes. Es ist in den Felsen hineingebaut. Hinter den Toren sind keine Tribünen, das ist gewöhnungsbedürftig. ... die Austria Mein Herzensklub, natürlich verfolge ich, was da passiert. Wenn es sich ausgeht, komme ich auch ins Stadion. Sonst gibt’s relativ wenig Fußball bei mir. Die österreichischen Klubs in den internationalen Bewerben schaue ich schon. Die Salzburger haben das über Jahre sehr gut gemacht, jetzt schwächeln sie leider – das ist nicht gut für den gesamten österreichischen Fußball.