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Fußball

Partie abgesagt: Austria-Gegner Braga gehen die Spieler aus

Der SC Braga ist am Boden - warum Austrias nächster Europacup-Gegner jetzt sogar ein Ligaspiel absagen musste.
Peter Gutmayer
16.08.2026, 09:59

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Braga-Spieler beim Training

Am Donnerstag ist es so weit, dann tritt die Austria im Play-off-Hinspiel beim den portugiesischen Topklub SC Braga an. Es geht um den Einzug in die Ligaphase der Conference League. Eigentlich sind die Portugiesen klarer Favorit. Doch bei Braga läuft es derzeit alles andere als rund.

Trainer Carlos Vicens hat derzeit nämlich nur zehn fitte Spieler zur Verfügung, drei davon sind Torleute. Grund ist ein Magen-Darm-Virus, der den Großteil der Mannschaft flachlegt. Es ist so schlimm, dass sogar das für Sonntag angesetzte Ligaspiel gegen Gil Vicente abgesagt und auf einen noch unbestimmten Termin verschoben werden musste.

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Braga war schon in der letzten Quali-Runde gegen Dinamo Minsk beeinträchtigt, rettete sich aber mit einem 0:0 auswärts noch ins Play-off. Die meisten Spieler sollten bis Donnerstag zwar wieder einsatzfähig sein, topfit werden sie aber wohl nicht sein. Eine optimale Vorbereitung für ein so wichtiges Spiel sieht jedenfalls anders aus. Die Chancen der Austria sind jedenfalls gestiegen.

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