Am Donnerstag ist es so weit, dann tritt die Austria im Play-off-Hinspiel beim den portugiesischen Topklub SC Braga an. Es geht um den Einzug in die Ligaphase der Conference League. Eigentlich sind die Portugiesen klarer Favorit. Doch bei Braga läuft es derzeit alles andere als rund.

Trainer Carlos Vicens hat derzeit nämlich nur zehn fitte Spieler zur Verfügung, drei davon sind Torleute. Grund ist ein Magen-Darm-Virus, der den Großteil der Mannschaft flachlegt. Es ist so schlimm, dass sogar das für Sonntag angesetzte Ligaspiel gegen Gil Vicente abgesagt und auf einen noch unbestimmten Termin verschoben werden musste.