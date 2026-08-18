Der LASK verlängert den Vertrag von Trainer Kühbauer
Didi Kühbauer hat den LASK zum Double geführt und in der neuen Saison in drei Bundesliga-Partien zu ebenso vielen Siegen. Es läuft, bei den Linzern und was gut läuft, führt man für gewöhnlich auch fort. So ist es auch in diesem Fall.
Der Meister hat den Vertrag mit seinem Trainer bis 2029 verlängert. Das gab der Verein am Dienstag im Rahmen seiner Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Celtic Glasgow im Play-off der Champions League am Mittwoch bekannt.
Der 55-Jährige hatte den LASK am 9. Oktober 2025 als Tabellenvorletzter übernommen und noch in derselben Saison zu Meistertitel und Cupsieg geführt. Der Vertrag des Ex-Teamspielers in Linz war zunächst bis Ende Juni 2027 gelaufen und wurde nun um zwei Jahre verlängert.
Stimmen zur Vertragsverlängerung
Sportdirektor Dino Buric:
„Didi hat mit seinem Trainerteam in der Vergangenheit bewiesen, dass er den LASK auf allen Ebenen weiterentwickeln kann. Der Double-Gewinn war der verdiente Lohn für konsequente Arbeit – und der Start in diese Saison zeigt, dass die Mannschaft genau dort weitermacht, wo sie aufgehört hat. Die frühzeitige Verlängerung mit dem gesamten Trainerteam ist ein klares Signal für Kontinuität und Stabilität in unserer sportlichen Ausrichtung.“
Didi Kühbauer:
„Der LASK ist eine top Adresse in Österreich – wir haben eine sehr gute Mannschaft und ein gut funktionierendes Trainerteam, die Jungs arbeiten jeden Tag sehr hart daran, dass wir uns verbessern. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen, sondern müssen uns ständig weiterentwickeln. Es freut mich, diesen Weg hier langfristig mitgestalten zu können.“
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