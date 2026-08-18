Der LASK verlängert den Vertrag von Trainer Kühbauer

Didi Kühbauer hat den LASK zum Double geführt und in der neuen Saison in drei Bundesliga-Partien zu ebenso vielen Siegen. Es läuft, bei den Linzern und was gut läuft, führt man für gewöhnlich auch fort. So ist es auch in diesem Fall.

Der Meister hat den Vertrag mit seinem Trainer bis 2029 verlängert. Das gab der Verein am Dienstag im Rahmen seiner Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Celtic Glasgow im Play-off der Champions League am Mittwoch bekannt.