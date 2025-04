Keine Gnade für die Austria: Dragovic auch für das Derby gesperrt

Denn die Folgen sind für die Austria schwerwiegend. Der Abwehrchef und Leader fehlt am Wochenende gegen den Wolfsberger AC, für dieses Spiel ist zudem Spielmacher Dominik Fitz gesperrt, Andreas Gruber verletzt. Der Senat 1 der Bundesliga sperrte Dragovic für drei Spiele , eines davon bedingt . Der 34-Jährige muss die Sperre gegen den WAC und beim Auswärtsderby in Hütteldorf gegen Rapid absitzen.

Am Donnerstag analysierte die Austria die Gründe für die Cup-Blamage. Ortlechner: „Es ist ganz leicht erklärt. Es war eine Mischung aus der Angst vor dem Verlieren und dem fehlenden letzten Willen zum Gewinnen.“ Dem violetten Spiel fehlte diesmal die Leichtigkeit und die nötige Energie. Es sei nicht gelungen, die Emotionen aus der heiklen Partie herauszubekommen. „Weil man erstmals einen möglichen Titel vor Augen hatte.“ Noch dazu waren die Violetten auf dem Weg zu einem möglichen Finale klar in der Favoritenrolle, wurden dieser aber nicht gerecht.

Es hat sich einiges getan bei der Austria in den vergangenen Wochen. Das Rundherum hat die Haltung gegenüber der Mannschaft verändert, sie wurde plötzlich konfrontiert mit neuen Themen wie Cupsieg oder Meistertitel. „So etwas kann man lange wegschieben, was uns gut gelungen ist.“ Nun sei es an der Zeit, diese Themen intern wieder etwas in die Ferne zu moderieren.